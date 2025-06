Journées scientifiques à l’UGB : focus sur les OGM et la réglementation en biosécurité

Les journées d’animation scientifique organisées par l’Autorité nationale de biosécurité (ANB) en partenariat avec l’UFR Agro (Production végétale et animale) de l’Université Gaston Berger (UGB) ont été officiellement lancées hier, jeudi 12 juin 2025.



Placées sous le thème « Les biotechnologies modernes et le cadre juridique et institutionnel de biosécurité au Sénégal », ces journées visent à renforcer les capacités des étudiants, enseignants-chercheurs et acteurs régionaux sur les enjeux des OGM, la réglementation biosécuritaire et les stratégies de prévention des risques biotechnologiques.



Le programme comprend des conférences scientifiques, des ateliers d’échange, des présentations techniques et des discussions sur la gouvernance de la biosécurité au Sénégal, en lien avec les cadres sous-régionaux de la CEDEAO et du CILSS.



L’événement s’inscrit dans la dynamique de sensibilisation et de vulgarisation scientifique promue par le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Cartagena et de sa stratégie nationale de biosécurité.