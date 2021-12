Journées scientifiques du Club OHADA de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, du 10 au 12 décembre 2021

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis

Le Recteur de l'UGB, le Professeur Ousmane THIARE

Le directeur de l'UFR des Sciences Juridiques et Politiques, le Professeur Pape Samba NDIAYE

Le professeur Mary Teuw NIANE

Les professeurs et enseignants de l'UFR SJP

La Commission Nationale OHADA

La FECOS (Fédération des Clubs OHADA du Sénégal)

Les différents Clubs OHADA du Sénégal

Tous les anciens présidents et membres du Club OHADA UGB

Le cercle des publicistes de l'UGB

Le Club science Po de l'UGB

De renforcer la visibilité et la crédibilité du Club OHADA UGB.

D'impliquer des professionnels du droit.

D'impliquer les autorités universitaires.

D'avoir la participation d'au moins 100 personnes.

Les journées scientifiques constituent l'activité phare du Club OHADA UGB. L'organisation de ces activités permet de réunir la communauté estudiantine, autorités universitaires et praticiens autour de thématiques scientifiques rentrant dans le cadre de la vulgarisation et la promotion du droit OHADA. Les journées scientifiques se déroulent sur trois jours consécutifs. La première journée est dédiée aux portes ouvertes. L'objectif de cette journée est de permettre aux étudiants de découvrir le Club OHADA ainsi que pour s'imprégner du droit OHADA. Cela se fait par le biais d'une exposition d'ouvrages, des ateliers d'information sur les métiers du droit, sur les débouchés et opportunités des études juridiques ». Etant une organisation scientifique universitaire, le Club OHADA reste également proche des étudiants afin de prendre en compte leur préoccupation. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'organiser un atelier sur le choix des masters et les débouchés des études de droit. Cet atelier permettra aux étudiants du premier cycle d'avoir des informations claires et suffisantes pour faire un choix judicieux une fois qu'ils auront eu leur licence. Cet atelier sera animé par le Professeuret modéré par MonsieurIl est également organisé des ateliers portant sur des questions pratiques et nécessitant l'intervention de praticiens tels que des magistrats, des avocats, des consultants, chefs d'entreprises, notaires et huissiers de justice.Dans la matinée de la deuxième journée aura lieu la grande conférence surEn effet, il existe, au sein de la doctrine, un débat controversé sur la nature juridique du droit OHADA. D'aucuns estiment qu'il est un droit communautaire, d'autres voient en lui un droit international public, d'autres à contrario développent la thèse selon laquelle, le droit OHADA est un droit commun, un droit d'intégration économique. Pour atteindre l'harmonisation des droits nationaux, relatifs aux affaires, le conseil des ministres de l'OHADA édicte des règles communes prenant la dénomination « d'acte uniforme ». Cependant, pris comme une matière autrefois enseignée qu'en Afrique, le droit OHADA n'a pas cessé d'intéresser la doctrine. A ce titre, beaucoup de théoriciens du droit ont consacré une étude sérieuse et profonde au droit OHADA, notamment sur sa nature et sa vocation.C'est pour cette raison que la conférence sera animée par d'illustres personnalités du monde juridique telles que le jugedu tribunal de commerce de Dakar, le secrétaire général de l'Ordre des Avocats du Sénégal, maître, le substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Louiset l'huissière de justice Madame. Elle sera modérée par Monsieur, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences juridiques et politiques de Saint-Louis et coordonnateur du bureau d'information du justiciable.Dans la soirée sera tenu un procès fictif sur. Le procès fictif a un objectif : rappeler que le Droit est une matière en mouvement. En effet le procès fictif est une occasion pour les étudiants de tous les niveaux de devenir acteurs et pas seulement spectateurs de leurs études de Droit. Il permet également aux étudiants de se dépasser dans leurs idées limitantes mais aussi d'avoir un aperçu de leur future pratique professionnelle. Le constat est que l'Université n'offre pas suffisamment de pratique aux étudiants.À ces journées scientifiques, seront invités :L'objectif général des journées scientifiques du Club OHADA UGB est la promotion et la vulgarisation du droit OHADA au Sénégal, particulièrement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.Au-delà de l'objectif général, des objectifs spécifiques sont également visés.Il en est :Pour rappel, le Club OHADA UGB est soutenu par des partenaires, notamment la Commission Nationale OHADA du Sénégal, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), SK multiservices, le Centre d'Excellence Africain en Mathématiques, Informatique et TIC (CEA-MITIC), KHOULE ET FRERES, BAKH BA DÉ, I and I COMPANY, la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO).