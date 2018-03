Judo : Tournoi international de Saint- Louis : L’équipe du Sénégal en tête avec 7 médailles d’or

Les combattants ayant tire sous la bannière de l’équipe nationale du Sénégal ont fait mieux que lors de la précédente édition. En l’absence de Monica sagna (+78 kg) et Fatou Kiné Badji (-63 kg), les 19 autres pensionnaires de l’équipe nationale montes sur le tapis samedi et dimanche à la salle Didier Marie ont glane 10 médailles « 7 or, 2 argent et 1 bronze.





L’ASFA a terminé à la 2e place avec 5 médailles (1 or et 2 argent et 3 bronze). Le club Arts martiaux et Loisirs (AMAJELO) des Parcelles Assainies (1 or et 3 bronze). Abolanding Diatta (-81 kg), qui a pris une belle revanche en finale sur Matar Ndoye qui l’avait détrôné lors des championnats nationaux, à également remporter la palme de meilleur combattant. Le sélectionneur national, Me Abdou Karim Seck, a salue la prestation du Lion.





« C’est un bilan très satisfaisant. On est à un mois des Championnats d’Afrique (12-15 avril). On connait déjà 90 % de l’effectif qui va représenter le Sénégal a ces Championnats d’Afrique. On peut faire déjà une sélection. Abolanding Diatta a toujours été un très bon combattant. Il lui arrive de dormir de fois. Il passe parfois complètement à cote. Mais quand il se réveille, c’est l’un des meilleurs combattants du Sénégal. Certains ont confirmé. Pour les Championnats d’Afrique, on compte d’entrainement de Budapest (Mbagnick Ndiaye, Saliou Ndiaye, Ndeye Oumy Kamara). Ils ont un permis de rester là-bas jusqu’en 2020. Je sens que la médaille d’or n’est pas loin », a confie coach Karim Seck.



