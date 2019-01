Jumelage entre les conseillères familiales de Saint-Louis et Louga (vidéo)

C’est dans une ambiance conviviale que les deux entités soucieuses de participer activement aux politiques de protection de l’enfance ont leur union.



Cette symbiose accompagnée Ahmet Fall BARAYA, est le fruit d’une collaboration longuement entretenue entre les présidentes de NDAR et de LOUGA. Les représentants des agences de la case des tout-petits des deux régions ont salué la pertinence de la collaboration du forum organisé, samedi, à Saint-Louis, en marge du jumelage.



« Ce sont des relais polyvalents qui interviennent dans les structures de Développement intégré de la Petite Enfance (DIPE). Elles mènent des actions dans le domaine dans la santé de la nutrition et déroulent d’importantes activités sensibilisation », a rappelle Iba DIAW, le coordonnateur de l’Agence de Saint-Louis.



« C’est un moment de partages d’expériences et des normes en matière de protection de l’enfance », ajouté son collègue de LOUGA. Salif DIADIOU a par ailleurs magnifié l’engagement et le dynamisme de Mme AW Oumou Kalsom SALL, la présidente de Saint-Louis.



>>> Suivez les réactions parties prenantes ...