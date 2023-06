Kaffrine : des nervis ont attaqué le convoi de Bougane Gueye Dany

Le leader du mouvement « Guëm sa bopp » qui est actuellement en tournée politique à l’intérieur du pays, a été victime d’attaques ce dimanche à hauteur de Kaffrine. Des hommes armés de gourdins et machettes se sont attaqués à son convoi.



Selon Bougane Gueye Dany, c’est le maire de la commune et non moins ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, « qui a envoyé ces nervis s’attaquer » à son convoi.