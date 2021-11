Kilifeu entame une grève de la faim

L’activiste Landing Mbissane SECK a entamé une grève de la faim pour exiger une liberté provisoire après plusieurs refus de ses demandes.



Ainsi, selon le président d’Afrika Jom Center, Kilifeu a décidé d’arrêter de s’alimenter et sa famille n’arrive plus à le joindre. Se disant très préoccupé par sa situation, Alioune TINE demande à ce que les autorités judiciaires soient plus clémentes et lui accordent une liberté provisoire.



Pour rappel, lors de leur dernier face à face avec le juge, seul Simon a obtenu une liberté provisoire. Kilifeu est inculpé pour trafic de visas et de passeports diplomatiques.



WALFNet