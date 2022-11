Kosmos : Le taux d’avancement des travaux dans le champ « Ahmeyim » a atteint 85%

Kosmos Energy a indiqué que l’avancement des travaux du projet de gaz naturel liquéfié "Ahmeyim", appartenant à British Petroleum, situé au large de la Mauritanie et du Sénégal, a atteint 85%.



Dans son rapport trimestriel sur les résultats, la société, qui est basée au Texas, a déclaré que les travaux de construction de la première phase du projet ont continué de progresser au cours de la période juillet-septembre.



Kosmos a ajouté que le projet est « sur la bonne voie, pour produire du gaz fin 2023, dans la mesure où les activités de construction et d’installation mécanique se poursuivent. »



Le projet commencera à produire 2.5 millions de tonnes de gaz par an, lors de la première phase, qui est d’une durée de 20 ans.