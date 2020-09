L’ASPT en deuil : Ramatoulaye Bâ, Chef de Projets Communication est décédée ce dimanche

Militante de l’APR et Chef de Projets Communication en Charge des Relations Publiques à l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique Ramatoulaye BA, a rendu l’âme des suites d’une maladie.Sur Facebook et les réseaux sociaux, les témoignages convergent avec émotion vers cette femme décrite comme très ouverte, généreuse, sympathique. Militante dès les premières heures de l’APR et appelée aussi Dahira El Bachir, elle officiait à l’ASPT depuis juillet 2014, nous dit-on.