L'État promet de poursuivre la surveillance au niveau des grands rassemblements

Après être sorti de sa quatorzaine, le ministre de l’Intérieur a jugé nécessaire de faire quelques éclaircissements par rapport à la levée de l’Etat d’urgence. « Après 3 mois de couvre-feu, le président de la République hier dans son message, a demandé la levée de l’Etat d’urgence a partir d’aujourd’hui à 23h. Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous étions en train de prendre des mesures d’assouplissement, ce qu’on faisait progressivement et nous considérons peut-être qu’aujourd’hui, nous sommes pratiquement en étape ultime », a dit Aly Ngouille Ndiaye sur la Rfm.



Il pense ainsi qu’au ministère de l’Intérieur, « nous avons l’essentiel des mesures restrictives qui nous reste à faire. Lesquelles seront pour l’essentiel, des mesures prises par les autorités administratives, les préfets, les gouverneurs ».



S’agissant des rassemblements, il a souligné qu’ils avaient pratiquement levé les restrictions sur les rassemblements. « Mais comme j’ai dit dans cette affaire, chacun d’entre nous doit savoir qu’il a un rôle à jouer. Nous, on ne peut pas mettre la police derrière chaque individu », précise-t-il.



Aly Ngouille Ndiaye persiste et signe: « Aujourd’hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend ses responsabilités… Nous allons quand même continuer à surveiller, notamment au niveau des grands rassemblements ».



Leral.net