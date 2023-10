L'Iran menace Israël d'une "action préventive" imminente

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a averti lundi d'une possible "action préventive de l'axe de la résistance" contre Israël "dans les prochaines heures".



Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts, faisant craindre un embrasement régional. Cette déclaration fait suite à la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, samedi.



Lundi, Hossein Amir-Abdollahian avait affirmé que cet "axe de la résistance" – appellation informelle des États et organisations ennemis d'Israël et des Occidentaux – ne permettrait pas à l'État hébreu "de faire ce qu'il veut à Gaza".



Israël frappe des cibles "terroristes" du Hezbollah au Liban, annonce l'armée



"L'armée israélienne est en train de frapper des cibles militaires de l'organisation terroriste Hezbollah sur le territoire libanais", ont indiqué les forces armées israéliennes dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.



Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre, les affrontements à la frontière Israël-Liban ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées.



La communauté internationale redoute un débordement du conflit entre le Hezbollah libanais pro-iranien, un allié du Hamas, et l'armée israélienne.



