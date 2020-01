L'Iran tire des missiles contre des bases en Irak et menace de frapper Israël et "des alliés" des États-Unis

L'Iran avait menacé Washington de représailles à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Cinq jours après, Téhéran a lancé plus d'une dizaine de missiles balistiques contre deux bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par les États-Unis, Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord), a déclaré mardi 7 janvier le département américain de la Défense, confirmant une information de la télévision d'État iranienne.



Ces frappes sont survenues en trois vagues. L'agence de presse iranienne Mehr rapporte que les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique en Iran, ont mené l'attaque contre la base aérienne d'Aïn al-Assad pour venger la mort du général Qassem Soleimani.



"L'Iran a pris et terminé des mesures proportionnées d'autodéfense conformes à [...] la Charte de l'ONU en attaquant une base d'où ont été lancées des attaques lâches contre nos citoyens et officiers de haut rang, a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons contre toute agression."



Quelques heures après cette riposte iranienne, de nombreux avions militaires survolaient Bagdad (Irak), ont constaté des journalistes de l'Agence France Presse (AFP).



Israël et les alliés de Washington menacés



Les Gardiens de la révolution ont prévenu que toute agression américaine contre Téhéran de la part des États-Unis ou de leurs alliés donnera lieu à une réponse dévastatrice. Ils ont également menacé de frapper Israël et "des gouvernements alliés" de l'Amérique. Cette menace concernerait alors "l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et l'Afghanistan qui ont des bases américaines sur leur territoire", précise Siavosh Ghazi, correspondant en Iran de RFI pour France 24.



"Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines (déployées dans la) région afin d'éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante du régime" américain, ajoute l'armée idéologique iranienne dans un communiqué.



Les États-Unis procèdent à un premier examen pour déterminer le bilan de ces frappes, a précisé le Pentagone. "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain, nos partenaires et alliés dans la région."



Quelques heures après l'attaque, l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran, ainsi que des eaux du golfe Persique et du golfe d'Oman.



Ces frappes iraniennes font redouter une déflagration généralisée sur le sol irakien, une escalade régionale, voire une guerre ouverte entre Washington et Téhéran.



Avec AFP et Reuters