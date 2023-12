L’ONU dénonce la «lâcheté morale» d’Israël après des accusations à son égard

Israël multiplie toujours, ce mercredi 27 décembre, les frappes aériennes contre ses cibles. La rapporteuse des Nations unies, Francesca Albanese, a pointé du doigt les attaques israéliennes à l'encontre des Nations unies et dénonce une «lâcheté morale» d'Israël.



La rapporteuse des Nations unies, Francesca Albanese, a déclaré concernant la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens que « les attaques israéliennes sans fondement contre les Nations Unies ne font que prouver une lâcheté morale ».



Elle a ensuite ajouté dans un communiqué, après la déclaration du ministre israélien des Affaires étrangères de ne pas renouveler les visas des employés de l'ONU que « les Nations unies ont été affaiblies par des décennies d'impunité pour les violations du droit international, y compris la colonisation des territoires palestiniens occupés et les déplacements forcés ».



Elle a également déclaré que « les Nations unies doivent tenir Israël pour responsable s'il veut sauver sa réputation et son objectif », soulignant que « personne ne peut être libre si tout le monde n'est pas libre ». La rapporteuse de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu, à la libération des otages et des détenus palestiniens, à une protection totale, à la reconstruction, à la fin de l'occupation et à la justice.



RFI