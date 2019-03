L'Ucad inaugure sa radio le 20 avril

L’inauguration de la radio de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est prévue le 20 avril prochain. La radio qui est « un instrument d’éducation, de dialogue d’information pour la paix sociale » doit contribuer à mieux faire connaître l’université, un « espace du débat, de discussion et d’échanges », a expliqué le recteur Ibrahima Thioub.



Selon lui, les quelques 77.000 étudiants de 61 nationalités, le millier d’enseignants et le personnel administratif et technique « ont besoin de communiquer entre eux car il se trouve que l’image qui est véhiculée de notre université n’est véritablement pas sa vraie image ou en tout cas ce n’est pas la totalité de son image ». Ucad FM émet sur la fréquence 94.7.



EMEDIA