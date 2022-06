L’activiste Gas El Salvador libre

L’activiste Saint-Louisien Gas El Salvador poursuivi par le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, pour diffamation, injures, a été libéré ce vendredi, tôt le matin.



Il a été accueilli et acclamé par ses proches, parents et des membres de la plateforme Aar Linu Bokk à sa sortie de la Mac. Pour rappel, le tribunal avait reconnu l’activiste coupable des délits de diffusion de fausses nouvelles en le condamnant à une peine de 6 mois dont 1 mois ferme et une amende de 100.000 Fcfa suite à la plainte du maire Mansour Faye.