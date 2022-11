L'ancien procureur Bassirou Gueye visé par une plainte d'Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a fait de graves révélations, ce vendredi 04 novembre, sur le rôle joué selon lui par l'ancien Procureur de la République Bassirou Gueye dans le dossier Adji Sarr. Le leader de Pastef, revenant sur le déroulé de son audition hier au tribunal de Dakar, dit avoir apporté des preuves de l'implication de Serigne Bassirou Gueye dans ce qu'il considère comme "un complot".



Le chef de file des patriotes affirme que Serigne Bassirou Gueye "n'avait qu'un seul objectif et c'était de l'emprisonner". C'est pourquoi, poursuit-il, "Serigne Bassirou Gueye a commandité la falsification du rapport ordonné par le Général Jean Baptiste Tine”. "A la fin de l'enquête interne, le général Jean Baptiste Tine a donné le rapport au Président Macky Sall. Par la suite, Serigne Bassirou Gueye a fait enlever l'ensemble des faits me disculpant", a révélé Ousmane Sonko. Ce dernier affirme par ailleurs que ce rapport est la "raison du renvoi du Général Jean Baptiste Tine".



Ousmane Sonko affirme, en outre, que Serigne Bassirou Gueye a cherché à charger le dossier. "L'ancien procureur est allé sur le net, a téléchargé des photos de femmes nues pour les mettre dans le dossier et dire que ces photos sont utilisées par Sweat Beauty. C'est d'ailleurs pourquoi Ndèye Khady Ndiaye a été inculpée pour proxénétisme.



Fort de ses affirmations, Ousmane Sonko a annoncé une plainte contre l'ancien Procureur Serigne Bassirou Gueye.



Ousmane Sonko n'a pas manqué de citer la liste de personnes qu'il considère comme ayant contribué à l'élaboration du "complot". Il s'agirait selon lui du "commandant Abdou Mbengue, du Général Moussa Fall, Maître Gaby Sow, Maître Dior Diagne, Mamadou Mamour Diallo et enfin Macky Sall".





Avec SENEWEB