L'ex-commissaire Keita recouvre la liberté

L'ancien commissaire de police, Cheikhna Keita, vient de recouvrer le liberté. Une liberté provisoire vient de lui être accordé, a annoncé son avocat.



«Je viens de recevoir l’avis de libération du commissaire cheikhna Keita. La mesure que vient de prendre le juge ne me surprend guère», a indiqué Me Abdou Dialy Kane, son avocat qui rejette les charges retenues contre son client.



L'ex-commissaire Keita a été placé, par le juge du 10ème Cabinet d’instruction de Dakar, sous mandat de dépôt pour «diffusion de fausses nouvelles», conformément au réquisitoire du procureur de la République. A la suite de cette décision du magistrat instructeur, une information judiciaire a été ouverte.



Entendu avant d’être arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) sur ordre du maître des poursuites, l’ancien Commissaire de police avait fait une déclaration faisant état d’une prétendue bagarre à la présidence de la République, entre le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko.