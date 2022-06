L'île Nord prie pour ses morts - vidéo

Initiée depuis plus de dix ans, la tradition se perpétue. Rendue impossible par les aléas du Covid-19, la cérémonie a été reprise cette année avec la participation de filles et fils du quartier de Lodo venus des différentes contrées du pays. Des moments d'intenses recueillements, de retrouvailles et de communion au cours desquels des prières ont été formulées en la mémoire des disparus.