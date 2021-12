L’opérationnalisation des aéroports de Saint-Louis et Matam prévue pour le premier semestre 2022

Selon Cheikh Diouf le directeur général adjoint de l’AIBD SA (aéroport international Blaise-Diagne), les aéroports de Saint-Louis, en construction dans le nord du Sénégal, et d'Ourossogui-Matam, à 700 km de Dakar, seront opérationnels respectivement au premier et au second trimestre 2022.



« Les travaux de l’aéroport de Saint-Louis sont réalisés à 80% et ceux de l’aéroport d'Ourossogui-Matam sont de l’ordre de 45 à 50% », a indiqué Cheikh Diouf, qui s’est exprimé sur le sujet le mardi 7 décembre à l’occasion de la Journée internationale de l’aviation civile.



La construction de ces deux aéroports régionaux s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS) qui a pour vocation de faire du Sénégal un hub aérien et touristique dans la sous-région ouest-africaine à l’horizon 2035. Une feuille de route lancée en décembre 2018 et qui prévoit la modernisation de 13 aéroports régionaux, avec un budget de plus de 210 millions d’euros consacré à son exécution.



Le programme PRAS intègre en dehors de la mise à niveau de plateformes aéroportuaires, le renforcement des capacités opérationnelles du transporteur national Air Sénégal, l’implantation d’un centre de maintenance aéronautique, la construction d’une académie de formation aux métiers de l’aviation civile, etc. Les projets prévus pour le compte de l'aéroport international Blaise-Diagne ont entre autres pour objectif de faire de Dakar la capitale, une place de choix pour les opportunités d’affaires, alors que les plateformes aéroportuaires régionales sont conçues pour mieux exploiter le potentiel touristique de zones ciblées par ces projets.



AgenceEcofin