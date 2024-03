LE PDS VOTE "DIOMAYE PRÉSIDENT" : Les libéraux de Saint-Louis vont exécuter la directive " sans états d’âme "»

L’étau se resserre autour la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui perd de plus en plus ses soutiens aux joutes précédentes. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), son ancien compagnon, lui tourne le dos à cet instant fatidique, et appelle à voter pour Ousmane SONKO et Cie.



« Je suis convaincu que le renouveau de l'État de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante sont indispensables pour bâtir un Sénégal prospère et juste. La Coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans ces domaines. Je lance un appel à tous les Sénégalais, sans distinction, à nous rejoindre dans cette marche vers un Sénégal renouvelé. Un Sénégal où chaque citoyen aura la garantie de ses droits fondamentaux et où l'État remplira véritablement son rôle de protecteur du bien commun », a-t-il déclaré Me Abdoulaye WADE.



« Nous devons nous mobiliser pour une victoire qui symbolisera l'aspiration de tout un peuple à une gouvernance fondée sur la morale, l'éthique et l'inclusivité. Conscient des enjeux capitaux de la préservation de nos acquis démocratiques et attaché à la quête incessante du bien-être des Sénégalais pour lesquels je me suis battu durant toute ma vie, je vous invite à voter dès le premier tour avec conviction pour la Coalition Diomaye Faye », a-t-il ajouté.



Réagissant à cette ordonnance, le président de la fédération urbaine du PDS de Saint-Louis Djibril SAKHO soutient que la mesure « sera exécutée sans états d’âme » et que tous les efforts seront fournis pour une large victoire de Diomaye FAYE au soir de ce dimanche 24 mars 2024.



