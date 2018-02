LUTTE : Signature de contrat du drapeau doté du ministre Mary Teuw NIANE (vidéo)

La grosse affiche opposera Bécaye 3 de l’écurie Batling SIKI contre Bébé BALDE de Falaye BALDE (Dakar) pour le drapeau doté du drapeau du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Mary Teuw NIANE.



La signature du contrat s’est déroulée, dimanche, dans un hôtel de la place, en présence des staffs des lutteurs, des supporters et d’actifs sportifs de la ville.



« L’appui que nous avons accordé à l’organisation de ce tournoi s’inscrit dans notre politique d’accompagnement des activités sportives de la ville. Après le judo, le Karaté et le Football et les autres disciplines, le professeur Mary Teuw NIANE apporte aujourd’hui son soutien à la lutte », a dit le responsable « aperiste ».



« La cérémonie s’est déroulée dans le fair-play et je tiens à saluer l’initiative de Boy Guet et son choix porté sur ma modeste personne », a-t-il ajouté en magnifiant la mobilisation de ses camardes à ses côtés.



« Nous devons faire en sorte que Saint-Louis ne soit pas laissé en rade dans l’organisation d’évènements sportifs majeurs. Notre engagement dans la promotion de la jeunesse et du sport, obéi à cette vision », a indiqué M. GAYE. Poursuivant, il rappelé que l’émergence de la jeunesse et le développement du capital humain, occupent une place prépondérante dans les options stratégiques du président Macky SALL et notamment dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui lui a consacré son axe 2.



En a croire M. GAYE, au vu de la « belle fête » qui se décline et de l’engouement que suscite le gala auprès de la population, les signaux de la réélection du président Macky SALL en 2019, sont « clairement perceptibles à Saint-Louis ».



