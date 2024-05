La Colombie va ouvrir une ambassade en Palestine

Le président colombien Gustavo Petro a ordonné l’ouverture d’une ambassade dans la ville palestinienne de Ramallah, a annoncé, mercredi, le ministre des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo.



« Le président Petro a donné des consignes pour que nous installions une ambassade colombienne à Ramallah. C’est là la mesure que nous allons prendre », a déclaré Murillo à la presse.



Cette annonce intervient après que le gouvernement de Petro a rappelé ses diplomates et rompu ses relations avec Israël le 2 mai, après avoir qualifié les agissements d’Israël dans la Bande de Gaza de « génocide ».



L’intention d’ouvrir une ambassade en Palestine avait été annoncée par le président Petro le 20 octobre de l’année dernière, lors d’une rencontre avec les ambassadeurs d’Israël, Gali Dagan, et de Palestine, Raouf Almalki.



Selon Murillo, le président a également tenu une réunion avec de hauts responsables à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au cours de laquelle il a été convenu de mettre en œuvre des stratégies pour que la Palestine soit reconnue comme un État à part entière devant l’Organisation des Nations unies.



« Nous sommes convaincus que de plus en plus de pays reconnaîtront la Palestine, et cela n’a rien à voir avec Israël ou les Juifs », a déclaré le ministre colombien des affaires étrangères. « Les Nations unies ont convenu, dans le cadre des accords d’Oslo, qu’une solution à deux États serait mise en place, et si deux États sont nécessaires, la Palestine doit être reconnue comme un État à part entière », a-t-il ajouté.



L’annonce a été faite le jour même où l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont annoncé qu’elles reconnaîtraient conjointement l’État de Palestine le 28 mai. La Colombie a reconnu la Palestine en tant qu’État le 3 août 2018, sous le gouvernement de Juan Manuel Santos.



AA