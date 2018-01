La Gazette de Saint-Louis n°72 disponible !

L a Gazette de ce 1er bimestre de l’année nouvelle ouvre une fenêtre sur les Signares dont les réminiscences demeurent vivaces auprès d’une frange importante de la population saint-louisienne.Dans la rubrique “Culture”, nous vous racontons l’histoire de la chéchia, cet accessoire qui vient aujourd’hui parachever le style vestimentaire d’un certain nombre de Sénégalais, en agrémentant le port du grand boubou et du caftan.Le musée de la photographie de Saint-Louis « MuPho » qui vous est présenté dans le volet « Promotion » devrait d’ailleurs aider à mettre en valeur les coiffures, costumes et fêtes au fil du temps.Il ne faut pas s’étonner outre mesure lorsqu’on vous dit, par exemple, que le Parc du Djoudj accueille tous les ans trois millions d’oiseaux répartis en 366 espèces. Ces chiffres découlent d’exercices bien rodés, à l’image du dénombrement international des oiseaux d’eau. C’est dans la partie « Ecotourisme ».Le Portrait de votre journal est dédié à l’artiste Khabane THIAM récemment arraché à notre affection alors qu’il rejoignait les siens, après un séjour à Louga pour les besoins de la participation de la Région de Saint- Louis à la 10e édition du FESNAC. Khabane a rendu l’âme sur le champ du dévouement à la Patrie, au service des arts et de la culture.2018, nous y sommes. Qu’elle soit une année de paix, de bonheur, de richesses et de plaisirs partagés, d’accomplissement personnel et professionnel.Que le commun vouloir de vie commune se renforce, chaque jour davantage, dans notre pays. Bonne lecture !