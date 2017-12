La Linguére rate sa revanche devant Touré Kounda (1-1)

La Linguére a laissé passer une bonne occasion de prendre sa revanche sur Touré Kounda qui l’avait éliminée de la coupe du Sénégal. Après une avance d’un but et de bonnes dispositions affichées, elle se fera rejoindre pour un match nul plaisant.

Les joueurs de Mbour revigorés par leur victoire récente sur la Linguére débuteront le match avec une ascendance psychologique certaine. Ils se rueront dans les camps locaux pour se frayer les premiéres occasions face à une Linguére attentiste et jouant le contre. Cependnat ce siége d’une bonne dizaine de minutes laisssera place à une autre configuration du math marqué par une nette domination de la Linguére bien amenée par Thierno Niang rivalsiant bien avec ses adversaires sur le plan technique. Le rsultt ne se fit pas attendre et sur un coup-franc mal dévié par un défenseur mbourois Serigne Séne héritera du cuir nez-à-nez avec le gardien Maham Diallo qui n’eut aucune chance.

La Linguére affichait après ce but un visage inhabituel avec un jeu alléchant. Ousmane Diop ‘’messi’’, Ibrahima Dermé et Thierno Niang en faisaient voir de toutes les couleurs aux visteurs sans arriver à concrétiser leurs occasions. Sur l’une d’elles Ibrahima Dermé déborde sur le coté droit ajuste un centre Serigne Séne laisse filer vers Ousmane Diop dont le tir fait sauter les gradins mais s’envole.

Du coté des visiteurs, la mauvaise passe dura quasiment toute la premiére mi-temps et les joueurs ne reviendront dans la partie qu’en deuxiéme partie. Ils ont été aidés en cela par des changemnts apportés à l’équipe de la Linguére qui a perdu le contrôle du match avec les sorties de Dermé et un peu pus tard de Thierno Niang remplacés par Moussa Dembélé et Remy Gomis.

Ajoutés à cela les errements défensifs du coté gauche où Souleymane Diallo le latéral droit mbourois se promenanit comme il voulait. C’est d’ailleurs sur l’n de ses débordements que Moussa Konaté va égaliser après une belle déviation de Dame Diop de la tete (61). Khadim n’y veut que du feu.

A la fin du match, les supporters ont manifesté leur désapprobation par raport au coaching de l’entraineur Magib qui a reconnu l’ascendance de ses poulains mais déplore ‘’le manque de réalsime en premiére mi-temps’’. Il a déploré le fait qu’à la fin du match des joueurs aient assaili l’arbitre et estime qu’ils auareint du tuer le match depuis la premiére mi-temps.

Lamine Sano quant à lui se félicite du point engrangé et affirme que la Lingure aujourd’hui était dans un beau jour ? Il dit ne pas cracher sur ce nul après cette semaine pleine de son équipe.

De plus en plus on note une ttitude déplorable des supporters de la Linguére et des personnes tournant autour de l’équipe qui ont tennace à créer des tensions inutiles lors des sorties de leurv équipe. Pour on ne sait quelle raison un d’eux a été pris à partie par des joueurs de Touré Kounda lors de la mi-telps alors qu’il se rendait dans leur cage pour des problémes mystiques.