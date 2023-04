La Mauritanie supprime l’obligation du test PCR et la présentation du pass vaccinal

La Mauritanie a annoncé vendredi 31 mars l’annulation de l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire, ainsi que la présentation du pass vaccinal contre le Covid-19.



C’est ce qui ressort d’un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement et les ministères de la Santé, des Affaires étrangères et de l’Intérieur.



Jusqu’ici, les voyageurs non ou incomplètement vaccinés étaient tenus de présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures à l’arrivée aux points d’entrée du pays, selon une circulaire diffusée par le ministère mauritanien de la Santé.