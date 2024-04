La Poste au bord du gouffre : 200 travailleurs ont été licenciés par le directeur

Le groupe La poste tangue au point de ne plus pouvoir être sauvé malgré les milliards injectés par l’Etat du Sénégal. Ainsi, en 2022, le chef de l’Etat sortant Macky SALL avait déclaré qu’il fallait une structuration pour la sauver. Des postes étaient même menacés. Ce que craignaient les travailleurs est arrivé puisque 2 ans plus tard, le nouveau directeur de la société nationale a licencié 200 travailleurs.



Depuis le début de l’année, Mouhamed DIAITÉ a remercié plusieurs contractuels dont les contrats sont arrivés à terme. Cependant, pour Gorgui Yacine BOYE, Secrétaire Général du Syndicat Libre des Travailleurs du Groupe la Poste (SLGTP) tous «ces travailleurs licenciés, certains avaient cumulé deux contrats. Donc leur limogeage serait une violation du Code du travail puisqu’ils devaient être intégrés à la Poste».



«Nous les syndicats de la Poste, nous attendions le signal fort de l’Etat sur ce projet de départs volontaires. Mais rien n’a été mis en place. Nous pensons que désormais ce sont les nouvelles autorités qui héritent de la patate chaude. Elles doivent s’atteler sur le dossier de La Poste le plus rapidement possible parce que rien ne va plus au sein de cette grande entreprise nationale », déclare-t-il.