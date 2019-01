La basketteuse Saint-Louisienne Sokhna Fatou Dia Sylla : un grand atout pour la tanière

Sokhna Fatou Dia Sylla, 21 ans, joueuse de basket évolue au Japon depuis bientôt 6 longues années.

Elle s’illustre de par son calme et sa témérité. Meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse en ligue 1, son université (Hakuoh University) termine la saison avec une médaille de bronze.



Auparavant, elle a eu a participé à différentes sélections notamment en u16 et u19. Jeune Saint-Louisienne, elle aime discuter en famille, avec ses amis, ce qui arrive à tous jeunes hors de son terroir natal.



De son temps libre elle améliore sa performance individuelle par des entraînements en solo.

Son plus grand rêve aujourd’hui, c’est de jouer un jour à la WNBA. Sa sélection en équipe nationale serait un grand atout pour la tanière.



Bamba FAYE