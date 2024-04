La composante aquaculture du PGRNS va créer 5000 emplois

La mise en œuvre de la composante aquaculture du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (PGRNS), d’un montant de six milliards de FCFA permettra une production de 4.000 tonnes de poisson et la création de 5.000 emplois directs et indirects, a appris l’APS de la directrice générale de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Tening Sène.