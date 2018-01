La police aux trousses d’Ousmane Sonko

Ousmane Sonko fait des révélations fracassantes sur le régime de Macky. Selon lui, des policiers le surveillent même dans les régions où ils effectuent ses visites.



“Depuis notre entrée dans la région de Fatick, avec Ndiongolor comme première étape, une partie de la délégation avait remarqué une voiture de marque Toyota Fortuner qui, vraisemblablement, nous suivait à distance. La manœuvre se poursuivra aux étapes de diofior et le village de Doudam. À chaque arrêt, nos amis rangeaient leur carrosse dans les ruelles ou sous les arbres.” Décrit M. Sonko.



“Je finis par demander au véhicule de ma sécurité de faire demi tour et de foncer directement sur eux pour les interpeller et voir leur identité. Surpris, les pensionnaires du véhicule brandirent leur carte de police. Triste régime policier de Macky Sall qui détourne nos vaillantes forces de police pour pister des adversaires politiques au lieu de les déployer à la sécurisation des populations.



Depuis, nos “anges gardiens” démasqués, nous collent au basque village après village, commune après commune.” Rajoute Ousmane Sonko.



