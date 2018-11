Lampadaires solaires : l’Etat fait un chèque de 57 milliard

L’Etat du Sénégal, qui avait conclu un marché de 50 000 lampadaires solaires à Fonroche, pour plus de 57 milliards de francs Cfa, a officiellement signé le contrat avec l’entreprise française, ce vendredi.



En marge de la cérémonie de signature, Laurent Lubrano, directeur général de Fonroche, a salué «le courage et l’engagement du Président Macky Sall, du Premier ministre et du ministre de l’Energie pour (lancer) ce projet d’éclairage autonome qui est le plus beau projet du monde en éclairage solaire».



Il ajoute : « 50 000 lampadaires autonomes, ça n’a jamais été fait dans le monde. Il s’agissait d’une initiative audacieuse et très courageuse. On va faire un projet d’excellente qualité avec une technologie très innovante et très exigeante qui garantit 365 nuits d’éclairage dans tous les endroits où on va faire ce programme d’éclairage.»