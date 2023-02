Lancement des travaux de construction de l'autoroute Dakar - Tivaouane - St-Louis

Le président sénégalais Macky Sall a lancé vendredi dernier à Tivaouan, dans l’ouest du pays, la construction de l’une des 2 phases de la route Dakar - Tivaouane - Saint-Louis. Le projet concerne une autoroute de 200 km de linéaire. Les travaux sur l’axe de Tivaouane sont cofinancés par le gouvernement, la Banque mondiale, le Fonds saoudien et le groupe bancaire Société Générale. Le projet dans son ensemble bénéficie de l’accompagnement financier de plusieurs autres bailleurs.



Le projet intègre aussi la construction de 8 échangeurs et 113 passages pour piétons (dont 82 souterrains et 31 supérieurs), 50 km de routes secondaires et 8 km de routes internes avec éclairage public solaire. Cette autoroute constitue par ailleurs un chaînon important des corridors transafricains Tanger - Nouakchott, Dakar - Lagos - Alger et Nouakchott - Dakar, pour lesquels des extensions sont prévues vers Madrid en Espagne.



La réalisation de cette infrastructure est décrite comme importante du développement économique de la région qui regorge de certaines ressources minières et constitue également l’un des greniers agricoles du pays.



Agence Ecofin