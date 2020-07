Langue de Barbarie : Plus d'excréments de chevaux sur la voie publique (vidéo)

Plus de déjections animales sur les voies publiques dans la Langue de Barbarie. Des sacs conçus par Cheikh Makhfou SÈNE, agent au service techniques municipaux, permettent de recueillir les excréments qui s'éparpillaient au sol. En plus de maintenir l'embellissement des axes, ces procédés renforcent la santé de caléchiers et de leurs passagers.