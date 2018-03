Le Campus EAU renforce ses actions de sensibilisation (vidéo)

La journée mondiale de l’Eau s’est ouverte, jeudi, à l’Université Gaston Berger par une levée de couleurs sur l’esplanade Léopold Sédar SENGHOR, suivie de prestations théâtrales d’élèves d’établissements scolaires de SANAR.



Depuis 12 ans, cette dynamique œuvre dans la sensibilisation et la vulgarisation des métiers de l’eau à travers la pédagogie, les animations au sein de l’espace universitaire.



Pour cette année, « d’importantes activités d’information sur la gestion des eaux et sur les questions relatives à l’eau et à l’assainissement ont été menées », a renseigne Mamoudou SONKO, le coordonnateur de l’édition 2018. Les membres de Campus ont en effet dispensé formations aux écoles des villages qui entourent l’UGB.



« Ces enseignements leur permettront d’élaborer des projets pour améliorer leurs conditions hygiéniques dans le milieu scolaire et parascolaire », a-t-il indiqué en déplorant les dysfonctionnements notés dans l’approvisionnement en eau potable à l’UGB.



Poursuivant, M. SONKO révèle que « beaucoup d’écoles se branchent sur le canal qui approvisionnement l’Université » réduisant son débit initial. Il a réitéré l’engagement du Campus Eau a mené la réflexion pour que des solutions adéquates soient apportées à ce problème.



