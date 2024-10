Le Falémé déborde : Saraya isolé du reste du pays

Le département de Saraya, dans la région de Kédougou (Sud-est), est coupé du reste du pays à cause du débordement du fleuve de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, et de marigots, sortis de leurs lits à la suite des pluies diluviennes intervenues mardi et mercredi dans la zone, a indiqué à l’Aps, un agent de développement communautaire. «Les usagers sont bloqués au niveau de Khossanto et de Sabodala, parce que tous les marigots sont pleins dans toute la zone. Actuellement, on a des urgences, on ne peut pas se déplacer et l’économie est au ralenti à cause du débordement des eaux», a alerté Dialy Bambo Danfakha.



En voyage dans la commune de Missirah Sirimana, Dialy Bambo Danfakha signale que le département de Saraya, ville située à 60 kilomètres de la capitale régionale, Kédougou, est sous les eaux. «Rallier les communes de Bembou, Khossanto, Sabodala, Madina Baffé et Missirah Sirimana est devenu un grand parcours du combattant», a-t-il indiqué.



Il déclare que «ces débordements du fleuve de la Falémé et des marigots du département de Saraya ont empêché les employés d’une société minière locale d’aller travailler». «Chaque année, nous avons ce blocage à Saraya où l’eau est même arrivée dans les concessions à Khossanto, Bembou, Boto, Missirah Sirimana et Madina Baffé», se désole M. Danfakha, agent de développement communautaire à Saraya.



