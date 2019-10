Le Ministre du Tourisme, Alioune Sarr : «Nous avons une stratégie précise pour atteindre l’objectif de 3 millions de touristes »

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a précisé ce week-end, que le Sénégal est en mesure d'atteindre l'objectif de 3 millions de touristes qu’il s'est fixé.



« Le Sénégal a accueilli 1.7 million de touristes en 2018. Naturellement, cet objectif est à notre portée », a révélé Alioune Sarr, invité de l'émission ‘‘Point de Vue’’ de la Rts1.



Ainsi, il a expliqué la stratégie que l'Etat compte dérouler pour atteindre cet objectif: « Dans notre plan d'actions 2019-2020, nous avons ciblé les principaux marchés émetteurs que sont: l'Allemagne, premier marché émetteur sur lequel, nous sommes absents, l'Angleterre, le second marché émetteur où nous nommes encore absents. Renforcer notre position sur la France qui fait 47.5% de nos parts marché et l'Espagne. Nous allons consolider notre position et gagner des parts de marché dans les principaux marchés émetteurs», a-t-il promis.



Le ministère du Tourisme n'a pas oublié la Chine et les pays africains où notre pays compte faire la promotion de la destination Sénégal. « Nous avons une stratégie précise pour atteindre cet objectif qui est largement à notre portée », relève-t-il.