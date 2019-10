Le PDIDAS offre du matériel informatique aux présidents des Comités Techniques d’Appui à la Sécurisation Foncière pour la gestion du foncier rural

Rappelons que les CTASF ont pour principal objectif de permettre aux communes de disposer d'un bras technique pour donner des avis consultatifs et d'appuyer la gestion et le règlement des conflits fonciers.



Le matériel remis est composé d’équipements (ordinateurs portables, imprimantes, GPS, cartouches à encre, rames de papier, disques durs) destinés à renforcer les capacités techniques des sous-préfectures dans leur mission du contrôle de légalité et d'accompagnement des communes dans la gestion foncière.La cérémonie de remise du matériel a eu lieu en marge d’un atelier de mise à niveau sur l'utilisation du GPS et du Système d'Information Géographique à l'endroit de ces présidents.Pour monsieur Ibrahima Ndour, sous-préfet de Mbane et Président du CTASF de Mbane, cette initiative est venue à son heure car devant leur permettre d’améliorer leur travail dans le cadre de la mise en œuvre des activités foncières des communes cibles du PDIDAS.Un avis partagé par Mme Oumou Diamanka, sous-préfet de Ndiaye, qui souligne que cette formation leur permettra d'approuver sans difficultés les dossiers fonciers soumis à leur approbation.