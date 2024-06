Le Président Bassirou Diomaye Faye se réjouit du climat de paix et de concorde

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est réjoui, lundi, du climat de paix et de concorde qui prévaut au Sénégal, assurant que le gouvernement travaille à le pérenniser.



“Je voudrai dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd’hui, qui est un climat de paix, de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale”, a salué le chef de l’Etat après avoir effectué prière de l’Aid el Kébir à la grande mosquée de Dakar.



“Nous nous engageons à travailler ardemment à perpétuer et à pérenniser ce climat dans le pays”, a promis le président Faye.



Selon lui, c’est cet esprit qui sous-tend la démarche des nouvelles autorités pour l’atteinte des objectifs qu’elles se sont assignées.



“Voilà pourquoi, quelle qu’en soit l’occasion, quand nous pensons que des réformes doivent avoir lieu, nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie à prendre pour nous assurer des objectifs que nous voulons atteindre”, a-t-il déclaré.



Le chef de l’Etat s’est félicité de la production du premier baril de pétrole, tout en rendant un hommage appuyé à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces résultats.



Bassirou Diomaye Faye a promis une bonne administration de ces ressources. “Nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources au profit du peuple sénégalais”, a-t-il déclaré.



APS