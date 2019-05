Le Saint-Louisien Pape Ibnou en feu à Marseille !

Malheureusement, il évolue en National 2 et c'est difficile d'être visible à ce niveau. Mais, il a le talent et le niveau d'un joueur de Ligue 1. Ceux qui l'ont vu découvert au Sénégal peuvent témoigner tout le bien que je peux dire de lui.



Technique et physique, Pape Ibnou Ba est a 22 buts en 23 matchs cette saison avec Athletico Marseille, ex-Marseille Consolat. Une performance qui confirme les qualités de renard de surface du Meilleur buteur et meilleur footballeur de la Ligue 1 sénégalaise en 2015-2016.



Courtisé par Châteauroux et Niort, Ibnou n'avait finalement pas pu bouger des quartiers nord de Marseille. « Mon rêve, c’est de signer professionnel, d’aller plus loin. De faire plus, de travailler. C’est mon objectif », disait-il en janvier dernier aux médias français.



Cette saison, il a donc battu son record personnel sur une saison qui était à 17 buts avec la Linguère, club avec lequel il avait coiffé le ratio d'Ibrahima Diop du Jaraaf (2013-2014) qui avait fini meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, avant de voir Ibrahima Niane tout surclasser en -2016-2017 avec 19 buts en 18 matchs.