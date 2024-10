Le Sénégal - FMI : changement de registre après les chiffres biaisés sur la dette et le déficit

Le ministre des Finances, Cheikh Diba, a annoncé en marge des réunions annuelles du FMI à Washington que le programme du Sénégal avec l'institution internationale devait être révisé après qu'un audit a révélé une dette et un déficit budgétaire plus élevé que précédemment déclaré.



«Le programme actuel doit être mis à jour», a déclaré M. Diba, cité par Bloomberg. "Nous sommes en discussion avec le Fonds." Le gouvernement vise désormais un nouvel accord avec le FMI au plus tard au premier trimestre 2025.



L'audit, commandé par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, a mis en lumière des chiffres alarmants concernant les cinq dernières années de la présidence de Macky Sall. Le déficit budgétaire s'élève en réalité à plus de 10% du PIB, soit près du double des 5,5% initialement déclarés. Le ratio dette/PIB fin 2023 atteint plus de 80%, contre 73% annoncés précédemment, selon les conclusions de l'audit confirmées par une revue indépendante du FMI.



Ces révélations ont eu des répercussions immédiates : Moody's a dégradé la note de crédit du pays plus profondément dans la catégorie spéculative, avec une possible nouvelle baisse à venir. Les eurobonds sénégalais ont connu une brève période de vente massive.



Le programme de 1,8 milliard de dollars obtenu auprès du FMI en 2023 est désormais "en suspens". Un versement prévu de 338 milliards de francs CFA cette année est reporté à 2025. "Nous étions conscients des conséquences", a reconnu le ministre Diba, "mais quand nous avons réalisé qu'il y avait ces écarts fondamentaux entre les chiffres communiqués au Fonds, qui formaient la base de notre relation, nous avons compris que nous devions les signaler".



Les fonds déjà déboursés ne seront pas à rembourser, selon le ministre : "Cela aurait été le cas si nous avions essayé de cacher les faits et que nous avions été pris. Dans ce cas, le Sénégal a fait l'audit et est revenu vers le FMI avec les chiffres corrects."



Par ailleurs, le gouvernement a lancé une revue des contrats dans le secteur des ressources naturelles. "Nous ne pouvons pas changer les règles du jeu pendant le jeu, mais l'État a le droit de vérifier si les contrats respectaient les codes miniers et pétroliers en vigueur à l'époque", a précisé M. Diba.



Cette révision intervient alors que le Sénégal s'apprête à devenir un producteur significatif de pétrole et de gaz. Le projet GTA de gaz naturel liquéfié de 4,8 milliards de dollars, mené par BP et Kosmos Energy, devrait démarrer cette année, tandis que le développement pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside Energy, est en production depuis juin.



Ces projets devraient stimuler la croissance économique du pays, attendue à 6% cette année et plus de 10% en 2025.

APS