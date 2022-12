Le Sénégal dispose de 910 milliards de m3 de réserves de gaz (ministre)

’Le Sénégal dispose de 910 milliards de m3 de réserves de gaz, se classe 5e pays africain et 27e au niveau mondial'', a-t-elle notamment déclaré.



Elle intervenait lors du vote du budget 2023 de son département arrêté à la somme de 313.635.494.056 FCFA en autorisations d’engagement et 236.835.992.068 FCFA en crédits de paiement.



Selon la ministre, les réserves de pétrole sont d’environ 1030 millions de barils.



Aïssatou Sophie Gladima a annoncé qu’un terminal pour le projet méthanier est en cours de finalisation à 10 kilomètres au large des côtes entre Saint Louis et la Mauritanie permettant ainsi la commercialisation du gaz sur le marché international.



APS