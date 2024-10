Le Sénégal et l'Arabie Saoudite veulent " renforcer leur solide et ancienne coopération"

Le Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien empreint de cordialité avec Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier et Président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite.



Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a salué la qualité des échanges, reflétant la volonté commune des deux nations de renforcer leur solide et ancienne coopération.



Ensemble, ils ont convenu d’élever ce partenariat stratégique à un niveau supérieur, en mettant l’accent sur des secteurs prioritaires tels que l’investissement, l’énergie, l’agriculture, l’industrie et le numérique.



Ce rapprochement s’inscrit dans une vision partagée pour un avenir prospère et durable au bénéfice des deux peuples.