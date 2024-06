Le Sénégalais Hamidou DIOP réélu membre titulaire du conseil d’administration du BIT

Le Secrétaire général du Conseil national du patronat (CNP), Hamidou DIOP, a été réélu, membre titulaire du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT), pour un mandat de trois ans, a-t-on appris.



« Hamidou DIOP a été réélu dès le 1er tour, avec 75% des voix et au scrutin secret, pour un mandat de 3 ans comme membre-titulaire du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT)’’, indique notamment le CNP dans un communiqué parvenu Walfnet.



Selon le communiqué les 150 organisations patronales les plus représentatives du monde et membres de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) lui ont ainsi renouvelé leur confiance.



« Sa candidature a été présentée et très fortement soutenue par le président du CNP, Baïdy AGNE », ajoute le document.



Le CNP rappelle qu’en 2000, Youssoupha WADE, ancien président du CNP, avait également siégé au Conseil d’administration du BIT.