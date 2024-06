Le collectif des victimes de Macky Sall adresse une correspondance au PR Diomaye Faye

En compagnie de Mr Boubacar Seye de " Horizon sans frontières ", et au sein du collectif regroupant les victimes du régime de Macky Sall, nous avons eu l'honneur d'adresser un courrier au président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, aux Ambassadeur des États-Unis, de l'Italie, de l'Union européenne, de l'Espagne et de la France.



Par cette démarche, nous espérons attirer leur attention sur les préoccupations pressantes des victimes et leur famille et plaider pour l'extradition de l'ancien Président du sénégal, Monsieur Macky Sall afin qu'il réponde de ses actes passés.



Nous croyons fermement en la justice de nos dirigeants à instaurer un avenir plus équitable et durable.



Nous collectifs des victimes, même si nous sommes conscient que le processus sera toujours long comme beaucoup le pensent, mais nous irons jusqu'au de la logique. Inchallah !



Collectif des victimes de Macky Sall