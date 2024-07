Le contrat d’Aliou CISSE rallongé de 6 mois

Le président de la Fédération sénégalaise de football a indiqué, lundi, le renouvellement du contrat du sélectionneur national Aliou CISSÉ pour un an et demi en raison du décalage de la CAN au mois de décembre 2024.



« On a des urgences en termes de qualification. On ne pouvait pas se permettre de dire qu’on allait changer de coach. Il fallait miser sur la continuité avec le même groupe… C’est pour cela que le comité exécutif, dans son unanimité a décidé de lui renouveler sa confiance. Et nous avons tenu informé l’autorité de cela”, a expliqué le dans l’émission Galaxie Sports sur la RTS.



Selon Augustin SENGHOR il s’agit dès lors de proposer à la tutelle la reconduction du contrat.



« À la base, on devait le prolonger (Aliou Cissé) pour un an pour couvrir la prochaine CAN. Il se trouve que les aléas de la programmation de l’instance où je suis, la CAF, ont fait que la CAN est repoussée en décembre », a notamment fait savoir l’avocat.



« Et l’idée, serait de lui proposer un renouvellement d’une année et demi qui couvrirait la prochaine CAN où l’on pense qu’il va nous mener aussi, pour remporter sa deuxième coupe, cette génération de joueurs”, a développé le dirigeant.