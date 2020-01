Le gouvernement invité à élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets urbains

Le président de la République, saluant "la mobilisation citoyenne exceptionnelle" qui a marqué le lancement, le 4 janvier dernier, des Journées nationales du nettoiement, a demandé mercredi au ministre de l’Urbanisme d’élaborer "une stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains", de concert avec les élus territoriaux, a-t-on appris auprès du gouvernement.



Macky Sall, cité par le communiqué du conseil des ministres, a rappelé au cours de cette rencontre "le rôle primordial des collectivités territoriales dans le déploiement national rapide et performant du +Programme Zéro-déchet+, avant d’exhorter le gouvernement et les élus territoriaux à élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains, en prenant en compte toutes les dimensions de la problématique".



"Le président de la République a également demandé au ministre de l’Urbanisme de veiller, en relation avec les collectivités territoriales, à l’appropriation et à la pérennisation de la dynamique communautaire de lutte contre l’insalubrité et d’amélioration durable de notre cadre de vie", lit-on dans le communiqué.



Dès le début de sa communication au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, il a "salué la mobilisation citoyenne exceptionnelle des populations du Sénégal lors du lancement, le samedi 4 janvier 2020, des Journées nationales du nettoiement dans le cadre de l’intensification et de la permanence des actions pour un Sénégal propre".



Selon le communiqué du conseil des ministres, il a exhorté, dans cette perspective, "toutes les forces vives de la nation à œuvrer en permanence pour la promotion d’un Sénégal propre".



APS