Le pape François est mort, annonce le Vatican

Le Vatican a annoncé en ce lundi de Pâques la mort du pape François, à l'âge de 88 ans. « Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père », a annoncé le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram.



Toujours très affaibli, il s’était offert dimanche un bain de foule surprise place Saint-Pierre auprès de milliers de fidèles réunis pour célébrer Pâques, peu après avoir délégué la lecture de son discours dans lequel il a appelé à « abattre les barrières qui créent des divisions ».



« Joyeuses Pâques », avait-il lancé, d'une voix essoufflée aux fidèles

Un mois à peine après sa sortie de l’hôpital, où il avait alors frôlé la mort avec une double pneumonie, le pape de 88 ans a parcouru pendant une quinzaine de minutes les allées de la place à bord de sa « papamobile » et béni des nourrissons dans une ambiance survoltée, encadré par de nombreux gardes du corps.



Quelques minutes plus tôt, il était apparu en fauteuil roulant, sans canules nasales à oxygène, au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner sa traditionnelle bénédiction « Urbi et Orbi » (à la ville et au monde). « Chers frères et soeurs, joyeuses Pâques », avait-il alors lancé, d'une voix essoufflée aux fidèles, qui l'avaient chaleureusement applaudi.



