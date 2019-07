Le planning familial, une "des solutions" contre la mortalité maternelle et infantile (marabout)

L’espacement des naissances est une ’’des solutions efficaces" pour sauvegarder la santé de la mère et de l’enfant et participer à l’équilibre économique et social des familles, a déclaré samedi à Saint-Louis, le président du Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD), Serigne Saliou Mbacké.



"L’islam n’interdit pas l’espacement des naissances qui est une des solutions efficaces pour la sauvegarde de la santé de la mère et de l’enfant, mais aussi pour l’équilibre économique et social des familles", a-t-il notamment dit lors d’un atelier de renforcement des capacités à l’intention des leaders religieux et communautaires de la région de Saint-Louis.



"L’argumentaire religieux en faveur de l’espacement des naissances" est le thème de cette rencontre qui a noté la présence du médecin- chef de la région médical, Dr Seynabou Ndiaye, de la première adjointe au maire, Aïda Mbaye Dieng.



Cet atelier vise à "améliorer les connaissances et aptitudes des chroniqueurs religieux, maîtres coraniques, +Badjénou Gox+, sur la nécessité de l’espacement des naissances pour sauvegarder la vie de la mère et de l’enfant", a expliqu



APS