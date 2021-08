Le siège du PDS/St-Louis vendu : les libéraux accusent Mansour FAYE et … sa fille (vidéo)

« Il s’obstine à enregistrer cette permanence du PDS, située aux HLM à la Place Sable dans son vaste patrimoine immobilier établi à travers la ville depuis son arrivée au pouvoir contrôlé par son beau frère, Macky Sall. Pourquoi la permanence du PDS initiée depuis 2004 par le Président Abdoulaye WADE dans ce contexte de précampagne électorale ? Comment une fille de 25 ans, fut-elle la fille d’un Maire pourrait-elle acheter avec la complicité de SN HLM la permanence du PDS à plusieurs dizaines de millions de francs CFA ? », s’interrogent les partisans de maires Abdoulaye WADE dans une déclaration adressée à la presse.



« C’est parce que tout simplement, Mansour Faye sait mieux que quiconque que le PDS est aujourd’hui remobilisé et est à l’assaut de toutes les collectivités territoriales dans le département de Saint -Louis. Nous informons l’opinion nationale et saint-louisienne de ses basses manœuvres et comptons poursuivre le combat pour le triomphe du PDS à tout point de vue », ont-ils indiqué dans la note.