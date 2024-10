Législatives anticipées : ​la coalition Sam Sa Kaddu rend visite aux chefs religieux

Les leaders de Sam Sa Kaddu, menés par Barthélémy Dias, ont été accueillis par Serigne Maodo Sy Dabakh, ce mardi 29 octobre, dans le cadre de leur campagne législative. L'objectif était de recueillir les prières du guide religieux et d'échanger sur des questions d’intérêt national, tout en renforçant leurs liens avec la communauté.



La tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu Barthélémy Dias a également rencontré Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, et Thierno Madani Tall, khalife de la famille Omarienne, renseigne Le Soleil Digital.



Ces échanges, marqués par le respect, viennent renforcer l’engagement de la coalition envers la paix, la solidarité et la cohésion sociale pour un Sénégal uni, ont-ils fait savoir.