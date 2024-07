Législatives : le retour de Karim Wade (encore) annoncé

Karim Wade s'apprête à rentrer à Dakar après plusieurs années passées en exil au Qatar. Cette information a été donnée par le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) sur la Radio Futurs Médias. Selon Bachir Diawara, Karim Wade sera la tête de liste du PDS aux prochaines élections législatives.



« Notre chef de file sera Karim Wade et je pense que le PDS est très clair là-dessus et nous l'attendons à l'occasion de ces joutes électorales pour une participation active pour renforcer et mettre son expérience à la disposition du parti. Il sera le porte-étendard de l’ensemble des idées que nous incarnons (…) cette fois-ci, nous pensons qu'il n'y a aucun obstacle qui s’oppose véritablement à la venue de Karim Wade au Sénégal », a déclaré le porte-parole de PDS.



Bachir Diawara affirme que le retour de Karim Wade dépend de son propre agenda. « Le PDS souhaite participer activement à ces élections législatives. Nos militants sont en ordre de bataille et attendent activement Karim Wade. Il n'a pas encore donné de date. Nous attendons. Il a son agenda et le moment venu, il va nous aviser », a dit le responsable du parti libéral.