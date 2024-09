Législatives : les délais de dépôt des listes pourraient être prolongés

Les délais de dépôt des listes pour les législatives pourraient être prolongées. L’annonce a été faite par le ministre de l’intérieur au sortir d’une rencontre d’échange avec les acteurs du processus électoral ce samedi.



«Je peux retenir d’emblée qu’il y a un consensus sur la nécessité d’allonger très légèrement la durée de dépôt des listes. Nous allons y travailler parce qu’il y a un impact technique sur l’impression des bulletins. Si vous allongez la durée des dépôts vous sortez les listes définitives après. Vous ne pourrez commencer l’impression qu’après.



Sur la question du bulletin et du casier judiciaire cela relève du pouvoir règlementaire. Nous allons nous en ouvrir au premier ministre et au Président de la République qui vont apprécier sur la réponse à apporter sur cette préoccupation (…)



Nous avons pris la décision ici, d’instaurer un cadre permanent de concertation entre le ministère de l’Intérieur et les partis politiques. Ce n’est pas juste à la veille des élections qu’il faut discuter. Il faut avoir, selon une certaine périodicité, un calendrier et un agenda précis de discussion entre la classe politique et le ministre pour approfondir le dialogue»



IGFM